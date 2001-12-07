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Раздел: Происшествия  
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В Харькове иностранец перерезал мужчине горло

В Харькове иностранец перерезал мужчине горлоВ голове у будущего преступника созрел коварный план.

Киевский районный суд Харькова признал виновным 30-летнего гражданина Турции в убийстве соотечественника. Злоумышленника заочно приговорили к 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Как только преступника поймают, его отправят за решетку.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gx.net.ua.

Отметим, что мужчина длительное время нигде не работал и крайне нуждался в деньгах. К его счастью, в августе 2015 года в Харьков должен был прилететь его богатый соотечественник. Тогда в голове у будущего преступника созрел коварный план.

Мужчина заранее снял квартиру, заказал такси и стал ждать заветный авиарейс. Однако богатый турок прилетел не один, а с двумя друзьями. Но это не остановило преступника. Он перерезал горло своему соотечественнику на глазах у изумленных товарищей, а затем строго-настрого приказал им в срочном порядке вернуться домой.

В «награду» за убийство мужчина опустошил сумку своей жертвы. Он забрал 20 тысяч долларов, ювелирные украшения, технику и даже надел на себя ремень, который снял с трупа. Затем убийца скрылся в неизвестном направлении.

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К слову, преступника до сих пор не нашли, хотя он и объявлен в международный розыск.
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 Теги: Харьков, убийство

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Сегодня, 22:58 » Автор: Едгар Букмирза
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