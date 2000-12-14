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Раздел: Происшествия  
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На Закарпатье мужчина убил собственную мать

На Закарпатье мужчина убил собственную матьСейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

В Берегово Закарпатской области 24-летний мужчина убил собственную мать, передает пресс-служба полиции региона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Судебно-юридическая газета»

Конфликт возник якобы из-за того, что женщина не дала сыну деньги на наркотики.

«На месте происшествия было обнаружено тело женщины с перерезанным горлом и многочисленными ножевыми ранениями. По словам младшего сына умершей, сделал это его старший брат, которого оперативно задержали в селе Гать при попытке к бегству», - сообщили полицейские.

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Следователи открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства.
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 Теги: Закарпатье, убийство

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Сегодня, 00:41 » Автор: Татьяна Ларина
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