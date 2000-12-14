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Раздел: Происшествия  
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В Николаевской области дети провалились под лед

В Николаевской области дети провалились под ледИнцидент произошел в понедельник, 10 декабря.

В селе Конецполь Первомайского района под лед провалились четверо школьников, пытаясь сократить путь через реку Кодыма, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Инцидент произошел в понедельник, 10 декабря. Четверо ребят шли на тренировку и решили проверить прочность льда, который только что стал на р. Кодыма, а заодно и сократить время на дорогу.

Все шло «по плану», но после лед на местном водоеме начал трещать, не выдерживая веса детей и один из ребят провалился. Старший товарищ бросился на помощь и смог его вытащить. Ситуация повторилась с наименьшим, который также ушел под воду и вдобавок не умел плавать - его также удалось спасти.

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В итоге все четверо - 2004, 2005, 2006 и 2009 г.р., по очереди проваливались под лед и, к счастью, все смогли выбраться. Всех забрал к себе в дом местный житель, который стал свидетелем события, напоил их чаем и позвонил родителям.
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 Теги: Николаевская область, дети

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Сегодня, 02:03 » Автор: Татьяна Ларина
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