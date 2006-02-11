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Раздел: Происшествия  
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В Киеве вспыхнул масштабный пожар

В Киеве вспыхнул масштабный пожарПожар произошел в двух киосках на рынке.

В Киеве вечером 13 февраля вспыхнуло здание возле станции метро "Левобережная".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.

По словам очевидцев, строение, которое расположено в районе рынка и торговых центров, охвачено огнем, на месте наблюдается сильное задымление.

Его площадь составила 100 квадратных метров. По состоянию на 21:30 спасатели потушили пламя. К счастью, люди в инциденте не пострадали.

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Напомним, в Киеве 12 февраля вечером произошел пожар в жилой многоэтажке на Харьковском шоссе, 170-А. Возгорание произошло в однокомнатной квартире на третьем этаже. Во время тушения пожарные спасли ребенка 2018 рождения и передали его работникам скорой медицинской помощи. Также пожарные вывели на свежий воздух 15 человек с верхних этажей.
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 Теги: Киев, пожар

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