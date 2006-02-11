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Драка фанатов в центре Киева: пять пострадавших
Подрались фанаты "Динамо" и "Айнтрахта".
На Крещатике произошла массовая драка. Неизвестные напали на фанатов футбольного клуба «Айнтрахт» из Франкфурта, которые отдыхали в заведении «Портер Паб». В результате потасовки пострадали около 5 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Драка произошла в среду 13 февраля, около 22:30.
В четверг, 14 февраля, в рамках Лиги Европы УЕФА встретятся «Шахтер» Донецк и немецкий «Айнтрахт». Матч состоится в Харькове, но масса фанатов клуба из Германии прилетели в Киев. Несколько десятков из них отдыхали в заведении «Портер Паб» на Крещатике. Около 22:30 туда подошли около 15 человек , которые, по словам свидетелей, были одеты в символику футбольного клуба «Динамо» Киев. Они напали на нескольких фанатов немецкой команды, после чего случилась массовая потасовка.
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Большинство гостей покинуло паб и побежало на помощь своим соотечественникам. В результате драки пострадали минимум 5 человек, на место выехали две кареты скорой помощи. Однако, от госпитализации потерпевшие отказались.
На Крещатике произошла массовая драка. Неизвестные напали на фанатов футбольного клуба «Айнтрахт» из Франкфурта, которые отдыхали в заведении «Портер Паб». В результате потасовки пострадали около 5 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Драка произошла в среду 13 февраля, около 22:30.
В четверг, 14 февраля, в рамках Лиги Европы УЕФА встретятся «Шахтер» Донецк и немецкий «Айнтрахт». Матч состоится в Харькове, но масса фанатов клуба из Германии прилетели в Киев. Несколько десятков из них отдыхали в заведении «Портер Паб» на Крещатике. Около 22:30 туда подошли около 15 человек , которые, по словам свидетелей, были одеты в символику футбольного клуба «Динамо» Киев. Они напали на нескольких фанатов немецкой команды, после чего случилась массовая потасовка.
Читайте также: В Киеве ищут мужчину с провалами в памяти
Большинство гостей покинуло паб и побежало на помощь своим соотечественникам. В результате драки пострадали минимум 5 человек, на место выехали две кареты скорой помощи. Однако, от госпитализации потерпевшие отказались.
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