Раздел: Происшествия
На Закарпатье погиб 10-летний ребенок: названа причина
Полиция расследует все обстоятельства смерти.
В четверг, 14 февраля, в селе Боржавское Виноградовского района Закарпатской области 10-летний ребенок умер от отравления ядом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Известно, что ребенок случайно принял смертельную дозу биологического яда.
Врачи из Центральной районной больницы города Виноградов пытались реанимировать мальчика, но все попытки оказались тщетными.
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Напомним, ранее мы сообщали, что собака спасла двухлетнего малыша от смерти, пока его мама отправилась в пьяный загул на несколько дней.
В четверг, 14 февраля, в селе Боржавское Виноградовского района Закарпатской области 10-летний ребенок умер от отравления ядом.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Известно, что ребенок случайно принял смертельную дозу биологического яда.
Врачи из Центральной районной больницы города Виноградов пытались реанимировать мальчика, но все попытки оказались тщетными.
Читайте также: На Закарпатье трагически погиб 4-летний мальчик
Напомним, ранее мы сообщали, что собака спасла двухлетнего малыша от смерти, пока его мама отправилась в пьяный загул на несколько дней.
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