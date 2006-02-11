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Раздел: Происшествия  
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В Киеве тело мужчины обнаружили в его квартире

В Киеве тело мужчины обнаружили в его квартиреУ умершего обнаружена открытая черепно-мозговая травма.

В Киеве в собственной квартире нашли труп пенсионера 1936 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Тело мужчины найдено с открытой черепно-мозговой травмой.

Отмечается, что двери в квартиру были не закрыты, но признаков ограбления нет.

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По данному факту начато досудебное расследование ч.1 ст.115 УК Украины.
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 Теги: Киев, смерть

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Сегодня, 14:12 » Автор: Анна Мартынова
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