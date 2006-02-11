Раздел: Происшествия
В Киеве тело мужчины обнаружили в его квартире
У умершего обнаружена открытая черепно-мозговая травма.
В Киеве в собственной квартире нашли труп пенсионера 1936 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Тело мужчины найдено с открытой черепно-мозговой травмой.
Отмечается, что двери в квартиру были не закрыты, но признаков ограбления нет.
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По данному факту начато досудебное расследование ч.1 ст.115 УК Украины.
В Киеве в собственной квартире нашли труп пенсионера 1936 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Тело мужчины найдено с открытой черепно-мозговой травмой.
Отмечается, что двери в квартиру были не закрыты, но признаков ограбления нет.
Читайте также: В Киеве произошло ДТП с переворотом
По данному факту начато досудебное расследование ч.1 ст.115 УК Украины.
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