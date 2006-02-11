В Киеве тело мужчины обнаружили в его квартире

У умершего обнаружена открытая черепно-мозговая травма.



В Киеве в собственной квартире нашли труп пенсионера 1936 года рождения, передает



Тело мужчины найдено с открытой черепно-мозговой травмой.



Отмечается, что двери в квартиру были не закрыты, но признаков ограбления нет.



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По данному факту начато досудебное расследование ч.1 ст.115 УК Украины. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Киеве в собственной квартире нашли труп пенсионера 1936 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН Тело мужчины найдено с открытой черепно-мозговой травмой.Отмечается, что двери в квартиру были не закрыты, но признаков ограбления нет.По данному факту начато досудебное расследование ч.1 ст.115 УК Украины.





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