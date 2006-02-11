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Раздел: Происшествия  
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В Киеве задержали банду приезжих «домушников»

В Киеве задержали банду приезжих «домушников»Они ранее были судимы.

Троих злоумышленников, которые прибыли в столицу из регионов, взяли на квартирной краже в Деснянском районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Подозрительные мужчины сразу привлекли внимание правоохранителей. Патрульные, работающие по проспекту Маяковского, проследили за неизвестными, и догадка подтвердилась. Злоумышленников задержали с поличным. Как сообщил начальник Деснянского управления полиции, двое домушников – это жители Запорожья и Мелитополя. Еще один был с крымской регистрацией и паспортом России. При этом двое преступников уже привлекались к уголовной ответственности по аналогичным статьям. На месте преступления троицу передали оперативникам.

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По факту преступления открыто уголовное дело по ст. 185 УК, злоумышленникам грозит до 6 лет тюрьмы.
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 Теги: Киев, воры

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Сегодня, 16:42 » Автор: Анна Мартынова
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