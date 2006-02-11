Раздел: Происшествия
В Киеве столкнулись два авто на "евробляхах"
Автомобили разбросало по всей дороге, а BMW развернуло на 180°.
На бульваре Перова столкнулись два "евробляхера", пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.
Два автомобиля двигались по бульвару навстречу друг другу, на пересечении с улицей Кибальчича, водитель автомобиля Opel поворачивая налево, не пропустил ВМW, водитель которого не успел среагировать и протаранил Opel в правый бок.
В результате столкновения пострадали три человека с Opel, последнего же спасатели "вырезали" из автомобиля.
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На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливают все обстоятельства ДТП.
На бульваре Перова столкнулись два "евробляхера", пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.
Два автомобиля двигались по бульвару навстречу друг другу, на пересечении с улицей Кибальчича, водитель автомобиля Opel поворачивая налево, не пропустил ВМW, водитель которого не успел среагировать и протаранил Opel в правый бок.
В результате столкновения пострадали три человека с Opel, последнего же спасатели "вырезали" из автомобиля.
Читайте также: В Киеве неизвестные подожгли авто на "евробляхах"
На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливают все обстоятельства ДТП.
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