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Раздел: Происшествия  
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В Киеве столкнулись два авто на "евробляхах"

В Киеве столкнулись два авто на "евробляхах"Автомобили разбросало по всей дороге, а BMW развернуло на 180°.

На бульваре Перова столкнулись два "евробляхера", пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.

Два автомобиля двигались по бульвару навстречу друг другу, на пересечении с улицей Кибальчича, водитель автомобиля Opel поворачивая налево, не пропустил ВМW, водитель которого не успел среагировать и протаранил Opel в правый бок.

В результате столкновения пострадали три человека с Opel, последнего же спасатели "вырезали" из автомобиля.

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На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливают все обстоятельства ДТП.

В Киеве столкнулись два авто на "евробляхах"
В Киеве столкнулись два авто на "евробляхах"
В Киеве столкнулись два авто на "евробляхах"
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 Теги: Киев, евробляха, ДТП

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Сегодня, 20:36 » Автор: Эдгар Букмирза
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