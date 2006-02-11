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Раздел: Происшествия  
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В Харькове нашли гранату прямо на улице

В Харькове нашли гранату прямо на улицеУ жительницы Бахмута полицейские изъяли гранату РГД-5.

В Харькове в источнике по улице Академика Павлова найдено учебную гранату.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.

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 Теги: Харьков, граната, РГД-5

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Сегодня, 21:12 » Автор: Эдгар Букмирза
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