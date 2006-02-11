Раздел: Происшествия
В Харькове нашли гранату прямо на улице
У жительницы Бахмута полицейские изъяли гранату РГД-5.
В Харькове в источнике по улице Академика Павлова найдено учебную гранату.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.
Читайте также: В Харькове у жилых домов нашли гранату
Взрывоопасный предмет женщина хранила в своей квартире.
У задержанного военного нашли четыре автомата Калашникова.
В Харькове в источнике по улице Академика Павлова найдено учебную гранату.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на unn.com.ua.
Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений.
Читайте также: В Харькове у жилых домов нашли гранату
Взрывоопасный предмет женщина хранила в своей квартире.
У задержанного военного нашли четыре автомата Калашникова.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
0
0
Оставьте свой комментарий