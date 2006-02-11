Раздел: Происшествия
Под Харьковом мужчина сильно пострадал из-за разорвавшейся пули
Пострадавшего экстренно госпитализировали.
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Зайцева, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства травмирования мужчины в поселке Песочин Харьковской области, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Предварительно установлено, что 48-летний мужчина по дороге на работу нашел предмет, похожий на пулю. Он принес ее в гаражное помещение, где работает слесарем. Мужчина пытался разобрать найденный предмет, и тот взорвался у него в руках, – говорится в сообщении.
"Пострадавший в тяжелом состоянии с телесными повреждениями в виде множественных осколочных ранений живота, шеи, грудной клетки и правого бедра, травматической ампутации четырех пальцев руки доставлен в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Зайцева", – говорится в сообщении.
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По данному факту начато уголовное производство по статье о покушение на убийство (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Зайцева, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства травмирования мужчины в поселке Песочин Харьковской области, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Предварительно установлено, что 48-летний мужчина по дороге на работу нашел предмет, похожий на пулю. Он принес ее в гаражное помещение, где работает слесарем. Мужчина пытался разобрать найденный предмет, и тот взорвался у него в руках, – говорится в сообщении.
"Пострадавший в тяжелом состоянии с телесными повреждениями в виде множественных осколочных ранений живота, шеи, грудной клетки и правого бедра, травматической ампутации четырех пальцев руки доставлен в Институт общей и неотложной хирургии им. В.Зайцева", – говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве горели склады с удобрениями
По данному факту начато уголовное производство по статье о покушение на убийство (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
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