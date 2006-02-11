Раздел: Происшествия
В Киеве легковушка врезалась в «скорую»
Обошлось без пострадавших.
В воскресенье, 17 февраля, на пересечении улиц Богатырской и Куреневской произошла авария с участием легкового автомобиля Peugeot 305 и машины скорой помощи. Водитель Peugeot не заметил красный сигнал светофора. В аварии никто не пострадал, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
ДТП произошло около 8:00.
По словам водителя «скорой», он двигался со стороны улицы Куреневской на улицу Богатырскую. Водитель автомобиля Peugeot ехал по Богатырской в сторону проспекта Степана Бандеры. Мужчина за рулем «француза» не заметил красный сигнал светофора и влетел в «скорую». Водитель машины медиков попытался уйти от столкновения, однако удар пришелся боковую часть автомобиля. У Peugeot разбита передняя часть.
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К счастью, в результате аварии никто не пострадал. На момент столкновения в машине «скорой» не было пациентов. На месте работал экипаж патрульной полиции. Детали и виновника аварии установят правоохранители.
В воскресенье, 17 февраля, на пересечении улиц Богатырской и Куреневской произошла авария с участием легкового автомобиля Peugeot 305 и машины скорой помощи. Водитель Peugeot не заметил красный сигнал светофора. В аварии никто не пострадал, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
ДТП произошло около 8:00.
По словам водителя «скорой», он двигался со стороны улицы Куреневской на улицу Богатырскую. Водитель автомобиля Peugeot ехал по Богатырской в сторону проспекта Степана Бандеры. Мужчина за рулем «француза» не заметил красный сигнал светофора и влетел в «скорую». Водитель машины медиков попытался уйти от столкновения, однако удар пришелся боковую часть автомобиля. У Peugeot разбита передняя часть.
Читайте также: На Львовщине Volkswagen влетел в пост пограничников: есть жертвы
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. На момент столкновения в машине «скорой» не было пациентов. На месте работал экипаж патрульной полиции. Детали и виновника аварии установят правоохранители.
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