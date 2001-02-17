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Раздел: Происшествия  
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В Киеве спасателям пришлось доставать мужчину из искореженного авто

В Киеве спасателям пришлось доставать мужчину из искореженного автоОчередное ДТП в Киеве.

В Киеве спасатели с помощью инструментов освободили мужчину из искореженного во время дорожно-транспортного происшествия автомобиля, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Вчера около 18.00 на перекрестке бульвара Перова и Кибальчича между автомобилями Opel и BMW произошло столкновение, в результате которого пассажира Opel зажало между передним и задним сиденьем.

С помощью гидравлического и пневматического инструментов спасатели освободили мужчину из искореженного авто. После этого пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

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Напомним, в Киеве около 1-й ночи в Голосеевском районе столкнулись два авто Daewoo Lanos и BMW X5, в результате аварии Daewoo Lanos загорелся, в его салоне полиция обнаружила тело женщины.
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 Теги: Киев, ДТП

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