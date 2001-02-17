Раздел: Происшествия
В Днепре прохожего подстрелили с балкона
Стрелка удалось задержать.
В Днепре полицейские задержали двух мужчин, которые стреляли с балкона и ранили прохожего, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Как выяснили правохранители, конфликт между мужчинами произошел накануне вечером на улице Д. Донцова.
В результате спора один из мужчин был ранен в живот. Его доставили в больницу. Для задержания стрелка на место происшествия направились патрульные, следственно-оперативная группа и спецназовцы. После переговоров полицейские задержали двух злоумышленников. Установлено, что у пострадавшего стрелял 37-летний мужчина, – говорится в сообщении.
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Злоумышленников доставили в отделение полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Полицейские опрашивают свидетелей происшествия.
В Днепре полицейские задержали двух мужчин, которые стреляли с балкона и ранили прохожего, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Как выяснили правохранители, конфликт между мужчинами произошел накануне вечером на улице Д. Донцова.
В результате спора один из мужчин был ранен в живот. Его доставили в больницу. Для задержания стрелка на место происшествия направились патрульные, следственно-оперативная группа и спецназовцы. После переговоров полицейские задержали двух злоумышленников. Установлено, что у пострадавшего стрелял 37-летний мужчина, – говорится в сообщении.
Читайте также: В Киеве спасателям пришлось доставать мужчину из искореженного авто
Злоумышленников доставили в отделение полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины). Полицейские опрашивают свидетелей происшествия.
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