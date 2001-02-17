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Раздел: Происшествия  
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В Киеве разыскивают 17-летнюю девушку

В Киеве разыскивают 17-летнюю девушкуКиевлян просят помочь с поисками.

Голосеевским управлением полиции разыскивается несовершеннолетняя Климентова Марина Эдуардовна, 2001 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Приметы: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы русые. Была одета: куртка бордового цвета, брюки черного цвета, ботинки черного цвета. Место исчезновения: Голосеевский район, ул. Кассиана.

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При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего просим звонить по номеру «102».

В Киеве разыскивают 17-летнюю девушку
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 Теги: Киев, розыск

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Сегодня, 15:54 » Автор: Анна Мартынова
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