Раздел: Происшествия
В Киеве разыскивают 17-летнюю девушку
Киевлян просят помочь с поисками.
Голосеевским управлением полиции разыскивается несовершеннолетняя Климентова Марина Эдуардовна, 2001 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Приметы: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы русые. Была одета: куртка бордового цвета, брюки черного цвета, ботинки черного цвета. Место исчезновения: Голосеевский район, ул. Кассиана.
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При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего просим звонить по номеру «102».
Голосеевским управлением полиции разыскивается несовершеннолетняя Климентова Марина Эдуардовна, 2001 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Приметы: рост 160 см., худощавого телосложения, волосы русые. Была одета: куртка бордового цвета, брюки черного цвета, ботинки черного цвета. Место исчезновения: Голосеевский район, ул. Кассиана.
Читайте также: В Днепре прохожего подстрелили с балкона
При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего просим звонить по номеру «102».
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