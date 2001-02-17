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Раздел: Происшествия  
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В Кривом Роге утонул рыбак

В Кривом Роге утонул рыбакРыбаков предупредили об опасности.

Сегодня, 17 февраля, около 12:00 на Карачуновском водохранилише в Центрально-Городском районе Кривого Рога утонул рыбак, передает Хроника.инфо со ссылкой на 0564.ua.

Мужчина рыбачил на расстоянии 200 метров от берега. На месте происшествия работали спасатели.

В то же время пресс-служба ГУ ГСЧС сегодня опубликовала обращение к желающим порыбачить в этот период.

"Уважаемые рыбаки! С началом оттепели зимняя рыбалка становится рискованной для вашей жизни. Например сегодня столбик термометра показывает 8 градусов тепла ( в Кривом Роге - +12 - ред.). Впрочем, на льду рыбаков не уменьшается.

Жаль, что в поисках рыбного места рыбалки часто заходят подальше от берега, бурят хрупкий лед, забрасывают удочку и за любимым делом напрочь забывают о самом главном - опасности для жизни на тонком льду. К сожалению такие действия рыбаков приводят к трагедии.

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Спасатели Днепропетровщины призывают граждан быть осмотрительными и не выходить на тонкий лед водоемов. Это очень опасно! Не шутите с жизнью. Не пренебрегайте спокойствием и благополучием Вашей семьи ради нескольких рыбин!", - говорится в обращении.
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 Теги: Кривой Рог, рыбак

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Сегодня, 17:12 » Автор: Анна Мартынова
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