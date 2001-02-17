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В Киеве задержали граждан Грузии: названа причина
О кражах полиции буквально сразу сообщили сотрудник службы такси.
Четверо уроженцев Грузии, которые находились в Украине как туристы и проживали в хостеле, были задержаны за грабеж.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Информатор».
Сообщается, что на улице Антоновича в Киеве задержали группу преступников, которые за ночь обокрали как минимум четырех человек.
«О кражах полиции буквально сразу сообщили сотрудник службы такси, у которого украли часы, и двое иностранцев, у которых отобрали портмоне и ценные вещи», - говорится в сообщении.
В свою очередь, автомобиль с польскими номерами, который разыскивали по ориентировке, остановили на улице Антоновича, 48а.
«Сначала на месте работали две патрульных машины. Но четверо грузин начали оказывать сопротивление при задержании и проявлять агрессию, поэтому по вышеуказанному адресу прибыли еще три автомобиля правоохранителей», - отмечается в сообщении.
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У задержанных изъяли портмоне, золотые и серебряные часы, драгоценности. Мужчины пытались «сбросить» украденное в канализационный сток и под полицейскую машину. Трое из них были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один заявил, что у него есть наркотики.
Четверо уроженцев Грузии, которые находились в Украине как туристы и проживали в хостеле, были задержаны за грабеж.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на «Информатор».
Сообщается, что на улице Антоновича в Киеве задержали группу преступников, которые за ночь обокрали как минимум четырех человек.
«О кражах полиции буквально сразу сообщили сотрудник службы такси, у которого украли часы, и двое иностранцев, у которых отобрали портмоне и ценные вещи», - говорится в сообщении.
В свою очередь, автомобиль с польскими номерами, который разыскивали по ориентировке, остановили на улице Антоновича, 48а.
«Сначала на месте работали две патрульных машины. Но четверо грузин начали оказывать сопротивление при задержании и проявлять агрессию, поэтому по вышеуказанному адресу прибыли еще три автомобиля правоохранителей», - отмечается в сообщении.
Читайте также: В Польше задержали гражданина РФ: названа причина
У задержанных изъяли портмоне, золотые и серебряные часы, драгоценности. Мужчины пытались «сбросить» украденное в канализационный сток и под полицейскую машину. Трое из них были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Один заявил, что у него есть наркотики.
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