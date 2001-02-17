Раздел: Происшествия
В Киеве вандалы изрезали портреты Тараса Шевченко
Изображения Тараса Шевченко были размещены на колонах станции.
В воскресенье, 17 февраля, в метро Киева неизвестные изрезали портреты Тараса Шевченко. Акт вандализма случился на станции метро «Тараса Шевченко». Картины являлись частью арт-выставки «Квантовый скачок Шевченко».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Информатор побывал на станции и запечатлел как арт-выставка выглядит после нападения.
По мнению пользователей соцсетей, порча картин с изображением Тараса Шевченко дело рук активиста из Винницы Юрия Хорта. Во вторник, 12 февраля, он написал гневный пост у себя на странице в Facebook, где обвинил Национальный музей Тараса Шевченко и КП «Киевский метрополитен» в создании украинофобной выставки.
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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве вандалы испортили памятник воинам АТО. Неизвестные разрисовали красной краской памятник воинам АТО на улице Леся Курбаса.
В воскресенье, 17 февраля, в метро Киева неизвестные изрезали портреты Тараса Шевченко. Акт вандализма случился на станции метро «Тараса Шевченко». Картины являлись частью арт-выставки «Квантовый скачок Шевченко».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Информатор побывал на станции и запечатлел как арт-выставка выглядит после нападения.
По мнению пользователей соцсетей, порча картин с изображением Тараса Шевченко дело рук активиста из Винницы Юрия Хорта. Во вторник, 12 февраля, он написал гневный пост у себя на странице в Facebook, где обвинил Национальный музей Тараса Шевченко и КП «Киевский метрополитен» в создании украинофобной выставки.
Читайте также: В Киеве вандалы осквернили портрет Шевченко
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве вандалы испортили памятник воинам АТО. Неизвестные разрисовали красной краской памятник воинам АТО на улице Леся Курбаса.
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