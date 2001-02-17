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Раздел: Происшествия  
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В Киеве вандалы изрезали портреты Тараса Шевченко

В Киеве вандалы изрезали портреты Тараса ШевченкоИзображения Тараса Шевченко были размещены на колонах станции.

В воскресенье, 17 февраля, в метро Киева неизвестные изрезали портреты Тараса Шевченко. Акт вандализма случился на станции метро «Тараса Шевченко». Картины являлись частью арт-выставки «Квантовый скачок Шевченко».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Информатор побывал на станции и запечатлел как арт-выставка выглядит после нападения.

По мнению пользователей соцсетей, порча картин с изображением Тараса Шевченко дело рук активиста из Винницы Юрия Хорта. Во вторник, 12 февраля, он написал гневный пост у себя на странице в Facebook, где обвинил Национальный музей Тараса Шевченко и КП «Киевский метрополитен» в создании украинофобной выставки.

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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве вандалы испортили памятник воинам АТО. Неизвестные разрисовали красной краской памятник воинам АТО на улице Леся Курбаса.

В Киеве вандалы изрезали портреты Тараса Шевченко
В Киеве вандалы изрезали портреты Тараса Шевченко
В Киеве вандалы изрезали портреты Тараса Шевченко
В Киеве вандалы изрезали портреты Тараса Шевченко

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 Теги: Киев, портреты

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