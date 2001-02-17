Раздел: Происшествия
Украинка искромсала турецкого дальнобойщика
У женщины уже была судимость.
Молодая украинка, которая ночью 16 февраля под Хмельницким нанесла 46-летнему гражданину Турции 20 ударов ножом, пыталась совершить грабеж. В настоящее время 23-летняя Ольга Н. задержана и находится под следствием, сообщает Haberturk со ссылкой на полицию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Отмечается, что у женщины уже была судимость.
Как рассказали правоохранители, преступление было совершено ночью на одной из стоянок в городе Дунаевцы, где водитель остановился, чтобы переночевать. Иностранец Фахреттин Алтундаг работал дальнобойщиком, он совершал рейсы между Украиной и Турцией.
Как рассказали правоохранители, Ольга "работала" не одна, с ней были подельники. Когда турок попытался дать отпор преступникам, женщина нанесла ему 20 ударов ножом в горло.
Не смотря на многочисленные серьезные раны, мужчина вышел из грузовика и попытался найти помощь, однако скончался от значительной кровопотери по дороге к будке охраны.
Пока не известно, планировали ли злоумышленники угнать фуру.
Читайте также: На Киевщине избили и ограбили дальнобойщика
Отмечается, что Алтундага похоронят в ближайшее время в его родном городе Болу.
Молодая украинка, которая ночью 16 февраля под Хмельницким нанесла 46-летнему гражданину Турции 20 ударов ножом, пыталась совершить грабеж. В настоящее время 23-летняя Ольга Н. задержана и находится под следствием, сообщает Haberturk со ссылкой на полицию.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Отмечается, что у женщины уже была судимость.
Как рассказали правоохранители, преступление было совершено ночью на одной из стоянок в городе Дунаевцы, где водитель остановился, чтобы переночевать. Иностранец Фахреттин Алтундаг работал дальнобойщиком, он совершал рейсы между Украиной и Турцией.
Как рассказали правоохранители, Ольга "работала" не одна, с ней были подельники. Когда турок попытался дать отпор преступникам, женщина нанесла ему 20 ударов ножом в горло.
Не смотря на многочисленные серьезные раны, мужчина вышел из грузовика и попытался найти помощь, однако скончался от значительной кровопотери по дороге к будке охраны.
Пока не известно, планировали ли злоумышленники угнать фуру.
Читайте также: На Киевщине избили и ограбили дальнобойщика
Отмечается, что Алтундага похоронят в ближайшее время в его родном городе Болу.
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