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Раздел: Происшествия  
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Украинка искромсала турецкого дальнобойщика

Украинка искромсала турецкого дальнобойщикаУ женщины уже была судимость.

Молодая украинка, которая ночью 16 февраля под Хмельницким нанесла 46-летнему гражданину Турции 20 ударов ножом, пыталась совершить грабеж. В настоящее время 23-летняя Ольга Н. задержана и находится под следствием, сообщает Haberturk со ссылкой на полицию.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Отмечается, что у женщины уже была судимость.

Как рассказали правоохранители, преступление было совершено ночью на одной из стоянок в городе Дунаевцы, где водитель остановился, чтобы переночевать. Иностранец Фахреттин Алтундаг работал дальнобойщиком, он совершал рейсы между Украиной и Турцией.

Как рассказали правоохранители, Ольга "работала" не одна, с ней были подельники. Когда турок попытался дать отпор преступникам, женщина нанесла ему 20 ударов ножом в горло.

Не смотря на многочисленные серьезные раны, мужчина вышел из грузовика и попытался найти помощь, однако скончался от значительной кровопотери по дороге к будке охраны.

Пока не известно, планировали ли злоумышленники угнать фуру.

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Отмечается, что Алтундага похоронят в ближайшее время в его родном городе Болу.
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 Теги: Украинка, дальнобойщик

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