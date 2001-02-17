Раздел: Происшествия
Боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ
Инцидент произошел на южной окраине района разведения Золотое.
Российско-оккупационные войска обстреляли беспилотник (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Согласно отчету наблюдателей ОБСЕ, инцидент произошел на южной окраине района разведения Золотое.
"Пятеро вооруженных боевиков, находившихся на блокпосте, примерно в десяти метрах от наблюдателей СММ, начали стрелять из своих автоматов по БПЛА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в направлении беспилотника, который двигался на юг от блокпоста, боевики сделали примерно 60 выстрелов.
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"После того, как международные наблюдатели подчеркнули, что это их БПЛА, оккупанты прекратили вести огонь. БПЛА СММ не пострадал", - добавили в ведомстве.
Российско-оккупационные войска обстреляли беспилотник (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Согласно отчету наблюдателей ОБСЕ, инцидент произошел на южной окраине района разведения Золотое.
"Пятеро вооруженных боевиков, находившихся на блокпосте, примерно в десяти метрах от наблюдателей СММ, начали стрелять из своих автоматов по БПЛА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в направлении беспилотника, который двигался на юг от блокпоста, боевики сделали примерно 60 выстрелов.
Читайте также: В Донецкой области боевики обстреляли беспилотник ОБСЕ
"После того, как международные наблюдатели подчеркнули, что это их БПЛА, оккупанты прекратили вести огонь. БПЛА СММ не пострадал", - добавили в ведомстве.
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