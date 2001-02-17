Раздел: Происшествия
Украинские военные отбили штурм боевиков на Донбассе
Нападение врага отражено, один из оккупантов взят в плен.
Сегодня, 17 февраля, на Светлодарском направлении, в районе выполнения боевых задач одного из батальонов, враг предпринял попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, имевшей целью атаковать украинские позиции.
Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил (ООС) в соцсети Фейсбук в воскресенье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Хорошо организованная служба украинских защитников на наблюдательных пунктах дала возможность заблаговременно разоблачить вражеские намерения. Нападение врага отражено, один из оккупантов взят в плен. Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.
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Ранее стало известно, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцами Вооруженных сил Украины прямым попаданием выстрела ракетного комплекса "Корсар" была уничтожена пулеметная точка оккупантов.
Сегодня, 17 февраля, на Светлодарском направлении, в районе выполнения боевых задач одного из батальонов, враг предпринял попытку выхода диверсионно-разведывательной группы, имевшей целью атаковать украинские позиции.
Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил (ООС) в соцсети Фейсбук в воскресенье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
"Хорошо организованная служба украинских защитников на наблюдательных пунктах дала возможность заблаговременно разоблачить вражеские намерения. Нападение врага отражено, один из оккупантов взят в плен. Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Читайте также: Украинские бойцы отбили попытку штурма боевиков. Видео
Ранее стало известно, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе бойцами Вооруженных сил Украины прямым попаданием выстрела ракетного комплекса "Корсар" была уничтожена пулеметная точка оккупантов.
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