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Раздел: Происшествия  
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В центре Киева пенсионерка выпала с седьмого этажа

В центре Киева пенсионерка выпала с седьмого этажаЖенщина упала на перила.

Вечером 17 февраля в Киеве из высотки выпала женщина. Трагедия случилась на бульваре Леси Украинки. Вызов полицейским поступил около 20:20, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Правоохранителям удалось предварительно установить личность погибшей.

По данным полицейских, на вид женщине от 60 до 70 лет. Также правоохранителям удалось установить, что она упала с седьмого этажа. Им удалось предварительно установить личность погибшей, однако она пока не подтверждена. По неподтвержденной информации, ее сын сейчас проходит службу в зоне проведения операции объединенных сил. От полученных травм она мгновенно скончалась. Более того, женщина упала на перила, от чего ее голова раскололась на части.

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На месте работали экипажи патрульной полиции и СОГ. На данный момент неизвестна причина падения женщины. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства случившегося.



В центре Киева пенсионерка выпала с седьмого этажа
В центре Киева пенсионерка выпала с седьмого этажа
В центре Киева пенсионерка выпала с седьмого этажа
В центре Киева пенсионерка выпала с седьмого этажа
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 Теги: Киев, пенсионерка

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Сегодня, 10:22 » Автор: Анна Мартынова
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