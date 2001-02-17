Раздел: Происшествия
В центре Киева пенсионерка выпала с седьмого этажа
Женщина упала на перила.
Вечером 17 февраля в Киеве из высотки выпала женщина. Трагедия случилась на бульваре Леси Украинки. Вызов полицейским поступил около 20:20, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Правоохранителям удалось предварительно установить личность погибшей.
По данным полицейских, на вид женщине от 60 до 70 лет. Также правоохранителям удалось установить, что она упала с седьмого этажа. Им удалось предварительно установить личность погибшей, однако она пока не подтверждена. По неподтвержденной информации, ее сын сейчас проходит службу в зоне проведения операции объединенных сил. От полученных травм она мгновенно скончалась. Более того, женщина упала на перила, от чего ее голова раскололась на части.
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На месте работали экипажи патрульной полиции и СОГ. На данный момент неизвестна причина падения женщины. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
Вечером 17 февраля в Киеве из высотки выпала женщина. Трагедия случилась на бульваре Леси Украинки. Вызов полицейским поступил около 20:20, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Правоохранителям удалось предварительно установить личность погибшей.
По данным полицейских, на вид женщине от 60 до 70 лет. Также правоохранителям удалось установить, что она упала с седьмого этажа. Им удалось предварительно установить личность погибшей, однако она пока не подтверждена. По неподтвержденной информации, ее сын сейчас проходит службу в зоне проведения операции объединенных сил. От полученных травм она мгновенно скончалась. Более того, женщина упала на перила, от чего ее голова раскололась на части.
Читайте также: В Киеве ночью сгорели два авто
На месте работали экипажи патрульной полиции и СОГ. На данный момент неизвестна причина падения женщины. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства случившегося.
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