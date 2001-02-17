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Раздел: Происшествия  
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В Киеве возле школы обнаружили гранату

В Киеве возле школы обнаружили гранатуВ гранате не было взрывателя.

Прохожие 17 февраля нашли гранату около школьного забора, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Находка была совершена между двумя грузовиками на улице Чигорина, 49. На место были вызваны взрывотехники. Они обнаружили предмет, похожий на Ф-1.

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Граната была без взрывателя и предположительно использовалась в школе в учебных целях.
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 Теги: Киев, граната

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Сегодня, 11:50 » Автор: Анна Мартынова
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