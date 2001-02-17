Раздел: Происшествия
В Киеве возле школы обнаружили гранату
В гранате не было взрывателя.
Прохожие 17 февраля нашли гранату около школьного забора, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Находка была совершена между двумя грузовиками на улице Чигорина, 49. На место были вызваны взрывотехники. Они обнаружили предмет, похожий на Ф-1.
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Граната была без взрывателя и предположительно использовалась в школе в учебных целях.
Прохожие 17 февраля нашли гранату около школьного забора, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Находка была совершена между двумя грузовиками на улице Чигорина, 49. На место были вызваны взрывотехники. Они обнаружили предмет, похожий на Ф-1.
Читайте также: В Киеве Lexus не разминулся с микроавтобусом
Граната была без взрывателя и предположительно использовалась в школе в учебных целях.
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