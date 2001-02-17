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Раздел: Происшествия  
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На Черниговщине в пожаре погибли трое маленьких детей

На Черниговщине в пожаре погибли трое маленьких детей Пожар произошел поздно вечером.

В Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей 2015, 2016 и 2017 года рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

Пожар возник вечером 17 февраля в селе Дягова Менского района. Собщается, что в 22 час. 10 мин. подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 50 м2.

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На месте происшествия работала оперативная группа Управления ГСЧС в Черниговской области.
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 Теги: пожар, смерть

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