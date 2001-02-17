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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом маршрутка попала в ДТП

Под Киевом маршрутка попала в ДТПВ ДТП есть пострадавшие.

ДТП произошло на 53 км автотрассы Киев-Овруч в Вышгородсом районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Около села Катюжанка водитель маршрутного автобуса выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Nissan Qashqai.

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В результате ДТП пострадали водитель и 9 пассажиров маршрутки: пятеро из них госпитализированы.
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 Теги: Киевщина, ДТП

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