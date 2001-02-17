Раздел: Происшествия
Под Киевом маршрутка попала в ДТП
В ДТП есть пострадавшие.
ДТП произошло на 53 км автотрассы Киев-Овруч в Вышгородсом районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Около села Катюжанка водитель маршрутного автобуса выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Nissan Qashqai.
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В результате ДТП пострадали водитель и 9 пассажиров маршрутки: пятеро из них госпитализированы.
ДТП произошло на 53 км автотрассы Киев-Овруч в Вышгородсом районе, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Около села Катюжанка водитель маршрутного автобуса выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Nissan Qashqai.
Читайте также: В Киеве произошло массовое ДТП с пострадавшими
В результате ДТП пострадали водитель и 9 пассажиров маршрутки: пятеро из них госпитализированы.
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