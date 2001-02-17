Раздел: Происшествия
В киевской многоэтажке нашли тело парня
Причину суицида установит следствие.
В понедельник, 18 февраля, в Киеве по адресу улица Приозерная, 2б обнаружили труп парня. Тело находилось в парадном многоэтажного дома между 11 и 12 этажами. Погибшему на момент смерти было 23 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 15:00.
По предварительной информации, парень покончил жизнь самоубийством. На теле внешних признаков насильственной смерти не обнаружили, а личность погибшего установили, ему было 23 года. Парень повесился на веревке в парадном. Конец петли был привязан за перила на лестничном пролете между 11 и 12 этажами.
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К сожалению, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть. Что стало причиной такого поступка будет устанавливать следственно-оперативная группа.
В понедельник, 18 февраля, в Киеве по адресу улица Приозерная, 2б обнаружили труп парня. Тело находилось в парадном многоэтажного дома между 11 и 12 этажами. Погибшему на момент смерти было 23 года, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 15:00.
По предварительной информации, парень покончил жизнь самоубийством. На теле внешних признаков насильственной смерти не обнаружили, а личность погибшего установили, ему было 23 года. Парень повесился на веревке в парадном. Конец петли был привязан за перила на лестничном пролете между 11 и 12 этажами.
Читайте также: На Оболони вооруженный мужчина грабит детей
К сожалению, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть. Что стало причиной такого поступка будет устанавливать следственно-оперативная группа.
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