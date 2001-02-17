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Раздел: Происшествия  
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В Киеве автобус врезался в магазин

В Киеве автобус врезался в магазин Пострадавших нет.

По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо, он проехал перекресток и врезался в зоомагазин. К счастью, пассажиры автобуса не пострадали.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

На перекрестке Гната Юры приблизительно в 18:00 автобус номер 90 врезался в Зоокиоск.

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Водителю стало плохо и он не повернул на перекрёстке,а прямо ушёл в киоск. Водителю в сознании оказывают помощь в машине скорой, - отмечается в сообщении.
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 Теги: Киев, автобус, магазин

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