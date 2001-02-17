Раздел: Происшествия
На Донбассе погибли два бойца ВСУ
Бой проходил возле поселка Крымское.
На днях, 16 и 17 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на территории Луганской и Донецкой области погибли двое военнослужащих ВСУ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По данным представителя пресс-центра Объединенных сил, старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Данилейченко 1990 года рождения скончался 16 февраля от пулевого ранения. Бой проходил возле поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области.
Прощание с бойцом пройдет 19 февраля в 12.00 в селе Вербовец Катеринопольского района Черкасской области.
Вчера, 17 февраля, в районе проведения ООС на территории Донецкой области при исполнении служебных обязанностей ушел из жизни военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Николаевская областная госадминистрация на своей странице в Facebook.
Виталий Нароженко был уроженцем села Костувате, Братского района Николаевской области. Он ушел из жизни в 22 года.
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Руководство и аппарат Николаевской областной госадминистрации выразило соболезнования родным и близким погибшего. Его имя будет вечно жить в сердцах украинцев.
Пользователи сети также выразили свои соболезнования.
На днях, 16 и 17 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на территории Луганской и Донецкой области погибли двое военнослужащих ВСУ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По данным представителя пресс-центра Объединенных сил, старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Данилейченко 1990 года рождения скончался 16 февраля от пулевого ранения. Бой проходил возле поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области.
Прощание с бойцом пройдет 19 февраля в 12.00 в селе Вербовец Катеринопольского района Черкасской области.
Вчера, 17 февраля, в районе проведения ООС на территории Донецкой области при исполнении служебных обязанностей ушел из жизни военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Николаевская областная госадминистрация на своей странице в Facebook.
Виталий Нароженко был уроженцем села Костувате, Братского района Николаевской области. Он ушел из жизни в 22 года.
Читайте также: На Донбассе террористы взяли в плен украинского бойца
Руководство и аппарат Николаевской областной госадминистрации выразило соболезнования родным и близким погибшего. Его имя будет вечно жить в сердцах украинцев.
Пользователи сети также выразили свои соболезнования.
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