Раздел: Происшествия
На Донбассе задержали митрополита УПЦ МП: названа причина
После проверки документов священника УПЦ МП задержали для установления личности.
На Донбассе задержали священника УПЦ МП.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на akcenty.com.ua.
Так, стало известно, что сегодня на контрольно-пропускном пункте задержали митрополита Горловского и Славянского УПЦ МП Митрофана. Его сразу же отвезли в местное управление полиции, но вскоре отпустили.
На вопрос митрополита о причине задержание полицейский ответил, что имеет право задержать любого человека на три часа без предъявления обвинений. В отделении полиции со священником УПЦ МП провели беседу, в ходе которой никаких обвинений не предъявили. После этого его отпустили.
Читайте также: В Херсоне задержали четверых иностранцев: названа причина
Позже в полиции сообщили, что священника УПЦ МП задержали из-за наличия в оперативных базах информации о возможных связях с людьми, причастными к незаконному вооруженному формированию «ДНР».
На Донбассе задержали священника УПЦ МП.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на akcenty.com.ua.
Так, стало известно, что сегодня на контрольно-пропускном пункте задержали митрополита Горловского и Славянского УПЦ МП Митрофана. Его сразу же отвезли в местное управление полиции, но вскоре отпустили.
На вопрос митрополита о причине задержание полицейский ответил, что имеет право задержать любого человека на три часа без предъявления обвинений. В отделении полиции со священником УПЦ МП провели беседу, в ходе которой никаких обвинений не предъявили. После этого его отпустили.
Читайте также: В Херсоне задержали четверых иностранцев: названа причина
Позже в полиции сообщили, что священника УПЦ МП задержали из-за наличия в оперативных базах информации о возможных связях с людьми, причастными к незаконному вооруженному формированию «ДНР».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
104
0
Оставьте свой комментарий