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Раздел: Происшествия  
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В Киеве парень ограбил квартиру ради растаможки авто

В Киеве парень ограбил квартиру ради растаможки автоОн похитил деньги и ювелирные изделия.

В столице оперативники задержали уроженца Одесской области за квартирную кражу на бульваре Верховной Рады, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.

В полиции рассказали, что молодой человек приехал к дому на автомобиле с иностранной регистрацией. По водосточной трубе залез в квартиру на третьем этаже, отжал окно и таким образом попал в помещение.

Оттуда он похитил деньги и ювелирные изделия.

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Парня задержали неподалеку от места преступления. Им оказался 19-летний уроженец Одесской области, который приехал в столицу для перерегистрации транспортного средства.
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 Теги: Киев, ограбление

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Сегодня, 10:48 » Автор: Анна Мартынова
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