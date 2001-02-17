Раздел: Происшествия
В Киеве парень ограбил квартиру ради растаможки авто
Он похитил деньги и ювелирные изделия.
В столице оперативники задержали уроженца Одесской области за квартирную кражу на бульваре Верховной Рады, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.
В полиции рассказали, что молодой человек приехал к дому на автомобиле с иностранной регистрацией. По водосточной трубе залез в квартиру на третьем этаже, отжал окно и таким образом попал в помещение.
Оттуда он похитил деньги и ювелирные изделия.
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Парня задержали неподалеку от места преступления. Им оказался 19-летний уроженец Одесской области, который приехал в столицу для перерегистрации транспортного средства.
В столице оперативники задержали уроженца Одесской области за квартирную кражу на бульваре Верховной Рады, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.
В полиции рассказали, что молодой человек приехал к дому на автомобиле с иностранной регистрацией. По водосточной трубе залез в квартиру на третьем этаже, отжал окно и таким образом попал в помещение.
Оттуда он похитил деньги и ювелирные изделия.
Читайте также: В Киеве Volkswagen врезался в Audi с детьми в салоне
Парня задержали неподалеку от места преступления. Им оказался 19-летний уроженец Одесской области, который приехал в столицу для перерегистрации транспортного средства.
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