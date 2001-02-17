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Раздел: Происшествия  
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В киевском метро извращенец приставал к 12-летней девочке

В киевском метро извращенец приставал к 12-летней девочкеЕго удалось задержать.

Ранее судимый 38-летний мужчина приставал в вагоне к 12-летней девочке, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Инцидент произошел 17 февраля на перегоне между станциями метро Печерская - Дружбы народов.

В вагоне мужчина обнажил свой половой орган и демонстрировал его девочке.

Извращенца задержали. Во время обыска у него изъяли телефон, в котором содержались изображения интимного характера.

Мужчине инкриминируют совершение развратных действий в отношении малолетнего ребенка. Прокуратура готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
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 Теги: Киев, метро

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Сегодня, 12:20 » Автор: Анна Мартынова
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