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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом «ВАЗ» врезался в дерево: двое погибших

Под Киевом «ВАЗ» врезался в дерево: двое погибшихСкончались 26-летний водитель и 24-летний пассажир.

В селе Процев Бориспольского района в дерево врезался автомобиль ВАЗ. В результате инцидента погибли два человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Сообщение о происшествии в полицию поступило от свидетелей ДТП. По данным следствия, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных травм скончались 26-летний водитель и 24-летний пассажир.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Подробности происшествия устанавливаются.
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 Теги: Киевщина, ДТП

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Сегодня, 15:25 » Автор: Анна Мартынова
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