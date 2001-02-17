Раздел: Происшествия
Под Киевом «ВАЗ» врезался в дерево: двое погибших
Скончались 26-летний водитель и 24-летний пассажир.
В селе Процев Бориспольского района в дерево врезался автомобиль ВАЗ. В результате инцидента погибли два человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Сообщение о происшествии в полицию поступило от свидетелей ДТП. По данным следствия, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных травм скончались 26-летний водитель и 24-летний пассажир.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Подробности происшествия устанавливаются.
В селе Процев Бориспольского района в дерево врезался автомобиль ВАЗ. В результате инцидента погибли два человека, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.
Сообщение о происшествии в полицию поступило от свидетелей ДТП. По данным следствия, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. От полученных травм скончались 26-летний водитель и 24-летний пассажир.
Читайте также: В Киеве задержали виновника ДТП, скрывавшегося полтора года
По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Подробности происшествия устанавливаются.
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