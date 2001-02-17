Раздел: Происшествия
Киевлянин обманом выманивал деньги у пенсионеров
Он проживал в Житомирской области.
В Житомирской области осужден 25-летний мошенник, который «освобождал» от уголовной ответственности сыновей пенсионерок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
Установлено, что 25-летний уроженец Киева неоднократно совершал мошенничество по предварительному сговору с другим лицом. Киевлянин признан виновным по ч.2 ст.190 УК Украины, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1,5 года.
Известно, что киевлянин, проживая в Житомирской области, договорился по телефону с другим человеком, личность которого следствие пока не установило, о схеме вымогательства чужого имущества.
В частности, сообщник осужденного киевлянина звонил потерпевшим (а своими жертвами злоумышленники выбирали пенсионерок - ред.) и сообщал, что их сыновья якобы находятся в полиции, и для их освобождения и избежания уголовной ответственности требуются деньги.
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Таким образом, в июне 2018 года мошенники успели выманить у трех женщин сумму свыше 75 тыс. грн. Также злоумышленники брали в качестве выкупа золотые изделия.
В Житомирской области осужден 25-летний мошенник, который «освобождал» от уголовной ответственности сыновей пенсионерок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
Установлено, что 25-летний уроженец Киева неоднократно совершал мошенничество по предварительному сговору с другим лицом. Киевлянин признан виновным по ч.2 ст.190 УК Украины, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1,5 года.
Известно, что киевлянин, проживая в Житомирской области, договорился по телефону с другим человеком, личность которого следствие пока не установило, о схеме вымогательства чужого имущества.
В частности, сообщник осужденного киевлянина звонил потерпевшим (а своими жертвами злоумышленники выбирали пенсионерок - ред.) и сообщал, что их сыновья якобы находятся в полиции, и для их освобождения и избежания уголовной ответственности требуются деньги.
Читайте также: Черный чай назвали лучшей профилактикой распространенного заболевания
Таким образом, в июне 2018 года мошенники успели выманить у трех женщин сумму свыше 75 тыс. грн. Также злоумышленники брали в качестве выкупа золотые изделия.
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