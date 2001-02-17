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Киевлянин обманом выманивал деньги у пенсионеров

Киевлянин обманом выманивал деньги у пенсионеровОн проживал в Житомирской области.

В Житомирской области осужден 25-летний мошенник, который «освобождал» от уголовной ответственности сыновей пенсионерок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.

Установлено, что 25-летний уроженец Киева неоднократно совершал мошенничество по предварительному сговору с другим лицом. Киевлянин признан виновным по ч.2 ст.190 УК Украины, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 1,5 года.

Известно, что киевлянин, проживая в Житомирской области, договорился по телефону с другим человеком, личность которого следствие пока не установило, о схеме вымогательства чужого имущества.

В частности, сообщник осужденного киевлянина звонил потерпевшим (а своими жертвами злоумышленники выбирали пенсионерок - ред.) и сообщал, что их сыновья якобы находятся в полиции, и для их освобождения и избежания уголовной ответственности требуются деньги.

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Таким образом, в июне 2018 года мошенники успели выманить у трех женщин сумму свыше 75 тыс. грн. Также злоумышленники брали в качестве выкупа золотые изделия.
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 Теги: Киев, пенсионеры

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Сегодня, 17:05 » Автор: Анна Мартынова
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