Раздел: Происшествия
Киевлянка получила тюремный срок за ложь об изнасиловании
Она дала ложные показания.
Сегодня 30-летнюю жительницу столицы из-за ложного сообщения о преступлении осуждено к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
«Так, в начале февраля 2018 женщина позвонила сожителю, с которым находилась в ссоре, и сообщила, что во время утренней пробежки двое неизвестных мужчин, угрожая ножом, изнасиловали ее. После услышанного позвонил на горячую линию «102». Работникам полиции, которые прибыли на вызов девушка убедительно рассказала обстоятельства нападения насильников и даже показала место преступления. В дальнейшем во время допроса у следователя в качестве потерпевшей, девушка продолжала настаивать на своих показаниях. При этом, она была уведомлена об уголовной ответственность за ложное сообщение о преступлении и дачу ложных показаний», - рассказали в прокуратуре.
Правоохранители добавили, что в тот же день, полицейские провели ряд следственных действий и направили пострадавшую на прохождение необходимых экспертиз. Однако их результаты показали, что девушка дает ложные показания, а ее сообщение о преступлении является ложным.
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«Как выяснилось, таким образом девушка пыталась наладить отношения со своим бывшим возлюбленным. Соломенский районный суд г. Киева за ложное сообщение о преступлении и дачу ложных показаний назначил правонарушительнице наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы с испытательным сроком в 1 год «, - добавили в пресс-службе.
Сегодня 30-летнюю жительницу столицы из-за ложного сообщения о преступлении осуждено к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы с испытательным сроком в 1 год, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
«Так, в начале февраля 2018 женщина позвонила сожителю, с которым находилась в ссоре, и сообщила, что во время утренней пробежки двое неизвестных мужчин, угрожая ножом, изнасиловали ее. После услышанного позвонил на горячую линию «102». Работникам полиции, которые прибыли на вызов девушка убедительно рассказала обстоятельства нападения насильников и даже показала место преступления. В дальнейшем во время допроса у следователя в качестве потерпевшей, девушка продолжала настаивать на своих показаниях. При этом, она была уведомлена об уголовной ответственность за ложное сообщение о преступлении и дачу ложных показаний», - рассказали в прокуратуре.
Правоохранители добавили, что в тот же день, полицейские провели ряд следственных действий и направили пострадавшую на прохождение необходимых экспертиз. Однако их результаты показали, что девушка дает ложные показания, а ее сообщение о преступлении является ложным.
Читайте также: В Киеве задержали мужчину, убившего женщину при ограблении
«Как выяснилось, таким образом девушка пыталась наладить отношения со своим бывшим возлюбленным. Соломенский районный суд г. Киева за ложное сообщение о преступлении и дачу ложных показаний назначил правонарушительнице наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы с испытательным сроком в 1 год «, - добавили в пресс-службе.
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