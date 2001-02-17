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В Италии арестованы родители экс-премьера страны

В Италии арестованы родители экс-премьера страныПодозреваемых заключили под арест.

Родителей бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци Тициано Ренци и Лауру Боволи посадили под домашний арест. Их подозревают в мошенничестве.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.

Ренци-старший и Боволи подозревают в том, что они намеренно довели до банкротства три управляемых ими кооператива в 2010-2013 годах, а также выписывали фальшивые счета для притворных сделок с 2013 по 2018 годы.

Вместе с супругами арестовали также вице-президента одного из кооперативов Мариано Массоне.

Подозреваемых заключили под арест, потому что есть "риск повторения преступления и сокрытия доказательств", заявил главный прокурор Флоренции Джузеппе Креаццо. Кроме арестованных, по делу проходят еще пять человек.

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Бывший премьер Ренци назвал арест родителей "абсурдом" и написал, что это может быть связано с его политической деятельностью.
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 Теги: Италия, арест

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Сегодня, 19:34 » Автор: Эдгар Букмирза
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