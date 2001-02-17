Раздел: Происшествия
В Италии арестованы родители экс-премьера страны
Подозреваемых заключили под арест.
Родителей бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци Тициано Ренци и Лауру Боволи посадили под домашний арест. Их подозревают в мошенничестве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.
Ренци-старший и Боволи подозревают в том, что они намеренно довели до банкротства три управляемых ими кооператива в 2010-2013 годах, а также выписывали фальшивые счета для притворных сделок с 2013 по 2018 годы.
Вместе с супругами арестовали также вице-президента одного из кооперативов Мариано Массоне.
Подозреваемых заключили под арест, потому что есть "риск повторения преступления и сокрытия доказательств", заявил главный прокурор Флоренции Джузеппе Креаццо. Кроме арестованных, по делу проходят еще пять человек.
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Бывший премьер Ренци назвал арест родителей "абсурдом" и написал, что это может быть связано с его политической деятельностью.
Родителей бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци Тициано Ренци и Лауру Боволи посадили под домашний арест. Их подозревают в мошенничестве.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на focus.ua.
Ренци-старший и Боволи подозревают в том, что они намеренно довели до банкротства три управляемых ими кооператива в 2010-2013 годах, а также выписывали фальшивые счета для притворных сделок с 2013 по 2018 годы.
Вместе с супругами арестовали также вице-президента одного из кооперативов Мариано Массоне.
Подозреваемых заключили под арест, потому что есть "риск повторения преступления и сокрытия доказательств", заявил главный прокурор Флоренции Джузеппе Креаццо. Кроме арестованных, по делу проходят еще пять человек.
Читайте также: Стало известно имя нового премьера Италии
Бывший премьер Ренци назвал арест родителей "абсурдом" и написал, что это может быть связано с его политической деятельностью.
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