Раздел: Происшествия
В Харькове закрыли станцию метро: названа причина
В данный момент силовики проверяют эту информацию.
Во вторник, 19 февраля, в Харькове закрыли станцию метрополитена "Армейская".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.
По требованию полиции станция закрыта для обслуживания пассажиров. Поезда по Холодногорско-заводской линии следуют через станцию "Армейская" без остановок", - заявили на предприятии.
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Как позже уточнили в полиции, около 18:05 неизвестный сообщил о том, что на станции заложена взрывчатка. В данный момент силовики проверяют эту информацию, на месте работают взрывотехники.
Во вторник, 19 февраля, в Харькове закрыли станцию метрополитена "Армейская".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.
По требованию полиции станция закрыта для обслуживания пассажиров. Поезда по Холодногорско-заводской линии следуют через станцию "Армейская" без остановок", - заявили на предприятии.
Читайте также: В Киеве закрыли станцию метро: названа причина
Как позже уточнили в полиции, около 18:05 неизвестный сообщил о том, что на станции заложена взрывчатка. В данный момент силовики проверяют эту информацию, на месте работают взрывотехники.
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