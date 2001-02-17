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Раздел: Происшествия  
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В Харькове закрыли станцию метро: названа причина

В Харькове закрыли станцию метро: названа причинаВ данный момент силовики проверяют эту информацию.

Во вторник, 19 февраля, в Харькове закрыли станцию метрополитена "Армейская".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.

По требованию полиции станция закрыта для обслуживания пассажиров. Поезда по Холодногорско-заводской линии следуют через станцию "Армейская" без остановок", - заявили на предприятии.

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Как позже уточнили в полиции, около 18:05 неизвестный сообщил о том, что на станции заложена взрывчатка. В данный момент силовики проверяют эту информацию, на месте работают взрывотехники.
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 Теги: Харьков, минирование, метро

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