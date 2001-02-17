На Донбассе зафиксировали самые интенсивные обстрелы боевиков с начала года

Боевики обстреляли позиции ООС из артиллерийских систем калибра 122 мм.



Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил ранен.



Об этом пишет



"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников: из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи населенного пункта Лебединское", - говорится в сообщении.



Кроме того, они обстреляли позиции ООС из артиллерийских систем калибра 122 мм и, во второй раз, из минометов калибра 120 мм и 82 мм - в районе населенного пункта Водяное и еще дважды, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово.



"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял украинских защитников: из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи села Екатериновка", - отметили в штабе.



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Кроме того, боевики обстреляли украинских военных из минометов калибра 82 мм и, во второй раз, из зенитной установки ЗУ-23-2 - в районе населенного пункта Золотое-4; дважды - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новозвановка и из минометов калибра 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - около поселка Луганское.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил ранен.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников: из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи населенного пункта Лебединское", - говорится в сообщении.Кроме того, они обстреляли позиции ООС из артиллерийских систем калибра 122 мм и, во второй раз, из минометов калибра 120 мм и 82 мм - в районе населенного пункта Водяное и еще дважды, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово."В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял украинских защитников: из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов - вблизи села Екатериновка", - отметили в штабе.Кроме того, боевики обстреляли украинских военных из минометов калибра 82 мм и, во второй раз, из зенитной установки ЗУ-23-2 - в районе населенного пункта Золотое-4; дважды - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новозвановка и из минометов калибра 82 мм, боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов - около поселка Луганское.





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