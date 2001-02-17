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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом мужчина до смерти забил жену

Под Киевом мужчина до смерти забил женуМужчина был пьян.

Суд Киево-Святошинского района Киевской области избрал меру пресечения мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения забил до смерти свою жену, передает Хроника.инфо со ссылкой на kriminalukraine.com.ua.

Инцидент произошел 16 февраля в поселке Коцюбинское. Во время распития спиртных напитков между супругами произошел конфликт и подозреваемый ударил ножом в спину супруге. От полученного ранения она скончалась.

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Полицейские задержали 48-летнего мужчину и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Ему грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
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 Теги: Киевщина, убийство

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Сегодня, 13:11 » Автор: Анна Мартынова
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