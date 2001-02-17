Раздел: Происшествия
Под Киевом мужчина убил мать деревянным бруском
Погибшей было 74 года.
ЧП произошло в селе Зализное Васильковского района, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Прибывшие на место правоохранители установили, что к смерти женщины причастен ее 50-летний сын.
Выяснилось, что мужчина пришел домой пьяным и повздорил с матерью. После взял деревянный брусок и несколько раз ударил им женщину по голове.
74-летняя пенсионерка умерла на месте.
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Нападавший задержан и заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
ЧП произошло в селе Зализное Васильковского района, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Прибывшие на место правоохранители установили, что к смерти женщины причастен ее 50-летний сын.
Выяснилось, что мужчина пришел домой пьяным и повздорил с матерью. После взял деревянный брусок и несколько раз ударил им женщину по голове.
74-летняя пенсионерка умерла на месте.
Читайте также: В центре Киева задержали банду грабителей
Нападавший задержан и заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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