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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом мужчина убил мать деревянным бруском

Под Киевом мужчина убил мать деревянным брускомПогибшей было 74 года.

ЧП произошло в селе Зализное Васильковского района, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Прибывшие на место правоохранители установили, что к смерти женщины причастен ее 50-летний сын.

Выяснилось, что мужчина пришел домой пьяным и повздорил с матерью. После взял деревянный брусок и несколько раз ударил им женщину по голове.

74-летняя пенсионерка умерла на месте.

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Нападавший задержан и заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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 Теги: Киевщина, убийство

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