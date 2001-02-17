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На Киевщине подростки сбежали из приюта

На Киевщине подростки сбежали из приютаГде находятся сейчас подростки - неизвестно.

Иванковское отделение полиции объявило в розыск двух подростков, которые самовольно покинули Центр социально-психологической реабилитации детей "Пролісок" в селе Волчков Полесского района, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Денису Пискунову 15 лет, Никите Рожкову – 13.

Утром 20 февраля они вышли из Центра соцреабилитации и пропали. Где мальчики находятся сейчас, неизвестно.

Денис был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, рваные на коленях, обут в коричневые ботинки. Носит очки.

Никита был в черно-зеленой куртке и черных штанах, обут в желто-коричневые ботинки.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просят сообщать в полицию по номеру 102.

На Киевщине подростки сбежали из приюта
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 Теги: Киевщина, розыск

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Сегодня, 17:20 » Автор: Анна Мартынова
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