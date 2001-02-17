Раздел: Происшествия
На Киевщине подростки сбежали из приюта
Где находятся сейчас подростки - неизвестно.
Иванковское отделение полиции объявило в розыск двух подростков, которые самовольно покинули Центр социально-психологической реабилитации детей "Пролісок" в селе Волчков Полесского района, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Денису Пискунову 15 лет, Никите Рожкову – 13.
Утром 20 февраля они вышли из Центра соцреабилитации и пропали. Где мальчики находятся сейчас, неизвестно.
Денис был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, рваные на коленях, обут в коричневые ботинки. Носит очки.
Никита был в черно-зеленой куртке и черных штанах, обут в желто-коричневые ботинки.
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Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просят сообщать в полицию по номеру 102.
Иванковское отделение полиции объявило в розыск двух подростков, которые самовольно покинули Центр социально-психологической реабилитации детей "Пролісок" в селе Волчков Полесского района, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.
Денису Пискунову 15 лет, Никите Рожкову – 13.
Утром 20 февраля они вышли из Центра соцреабилитации и пропали. Где мальчики находятся сейчас, неизвестно.
Денис был одет в черную куртку с капюшоном, синие джинсы, рваные на коленях, обут в коричневые ботинки. Носит очки.
Никита был в черно-зеленой куртке и черных штанах, обут в желто-коричневые ботинки.
Читайте также: Под Киевом мужчина погиб в огне пожара
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просят сообщать в полицию по номеру 102.
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