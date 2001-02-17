Раздел: Происшествия
Убийство матери под Киевом: новые подробности
Мужчина был пьян.
Под Киевом в Васильковском районе произошел трагический инцидент. Житель села Железное вызвал правоохранителей к себе домой, сообщив о том, что его мать сильно ударилась головой и умерла. В ходе следствия оказалось, что он сам нанес травмы собственной матери, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Женщине было 74 года, у нее были проблемы с психическим здоровьем. Ее тело направили на проведение судмедэкспертизы.
На месте события работали патрульные и следственно-оперативная группа. С места события правоохранители изъяли вещевые доказательства. В ходе следствия выяснили, что в ночь убийства мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. С больной матерью у мужчины были напряженные отношения, а под действием алкоголя он не сдержался: между ними возник конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил пожилую женщину деревянным бруском по голове.
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От полученных повреждений пенсионерка погибла. Ее сына задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По этому делу начали уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Наказание для 50-летнего мужчины установит правосудие, по статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Под Киевом в Васильковском районе произошел трагический инцидент. Житель села Железное вызвал правоохранителей к себе домой, сообщив о том, что его мать сильно ударилась головой и умерла. В ходе следствия оказалось, что он сам нанес травмы собственной матери, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Женщине было 74 года, у нее были проблемы с психическим здоровьем. Ее тело направили на проведение судмедэкспертизы.
На месте события работали патрульные и следственно-оперативная группа. С места события правоохранители изъяли вещевые доказательства. В ходе следствия выяснили, что в ночь убийства мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. С больной матерью у мужчины были напряженные отношения, а под действием алкоголя он не сдержался: между ними возник конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил пожилую женщину деревянным бруском по голове.
Читайте также: Под Киевом мужчина погиб в огне пожара
От полученных повреждений пенсионерка погибла. Ее сына задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По этому делу начали уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. Наказание для 50-летнего мужчины установит правосудие, по статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
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