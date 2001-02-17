Раздел: Происшествия
В Крыму вспыхнул мощный пожар на заводе
Причины пожара выясняют эксперты.
В оккупированном Симферополе произошел серьезный пожар на заводе по производству пластмасс. Огнем было охвачено около 1200 квадратных метров, а на ликвидацию возгорания пожарным потребовалось несколько часов.
Как сообщили в оккупационном "МЧС" пожар начался в подвальном помещении склада готовой продукции, где начал гореть мазут, использовавшийся для работы станков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Пожар на площади 1200 квадратных метров был локализован в 14:35 и ликвидирован в 15:50. Причины пожара выясняют эксперты", – говорится в сообщении пожарных.
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По словам очевидцев, во время пожара в небо поднимались густые черные клубы дыма, которые были видны далеко от места происшествия.
В оккупированном Симферополе произошел серьезный пожар на заводе по производству пластмасс. Огнем было охвачено около 1200 квадратных метров, а на ликвидацию возгорания пожарным потребовалось несколько часов.
Как сообщили в оккупационном "МЧС" пожар начался в подвальном помещении склада готовой продукции, где начал гореть мазут, использовавшийся для работы станков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Пожар на площади 1200 квадратных метров был локализован в 14:35 и ликвидирован в 15:50. Причины пожара выясняют эксперты", – говорится в сообщении пожарных.
Читайте также: В Киеве вспыхнул масштабный пожар на заводе
По словам очевидцев, во время пожара в небо поднимались густые черные клубы дыма, которые были видны далеко от места происшествия.
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