» » В Крыму вспыхнул мощный пожар на заводе
Раздел: Происшествия  
0

В Крыму вспыхнул мощный пожар на заводе

В Крыму вспыхнул мощный пожар на заводеПричины пожара выясняют эксперты.

В оккупированном Симферополе произошел серьезный пожар на заводе по производству пластмасс. Огнем было охвачено около 1200 квадратных метров, а на ликвидацию возгорания пожарным потребовалось несколько часов.

Как сообщили в оккупационном "МЧС" пожар начался в подвальном помещении склада готовой продукции, где начал гореть мазут, использовавшийся для работы станков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Пожар на площади 1200 квадратных метров был локализован в 14:35 и ликвидирован в 15:50. Причины пожара выясняют эксперты", – говорится в сообщении пожарных.

Читайте также: В Киеве вспыхнул масштабный пожар на заводе

По словам очевидцев, во время пожара в небо поднимались густые черные клубы дыма, которые были видны далеко от места происшествия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Крым, пожар

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:16 » Автор: Эдгар Букмирза
     175
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх