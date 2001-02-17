Раздел: Происшествия
В Днепропетровской области бандиты под видом копов обокрали семью
Грабителями оказались ранее судимые местные жители 33-х и 42-х лет.
В Каменском правоохранители задержали преступников, которые под видом полицейских ограбили семью. Происшествие случилось 18 февраля около 21:00 в селе Карнауховка. О случившемся в полицию сообщил 22-летний пострадавший.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Как выяснилось, к нему домой пришли двое псевдополицейских и под предлогом проведения обыска проникли в помещение. Липовые копы забрали у парня и его отца мобильные телефоны, после чего скрылись с места преступления.
Как позже выяснилось, грабителями оказались ранее судимые местные жители 33-х и 42-х лет. По горячим следам псевдополицейских удалось задержать.
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"По согласованию с местной прокуратурой мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 186 Уголовного кодекса Украины ("Грабеж") и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит от четырех до восьми лет лишения свободы", - рассказали в центре коммуникации управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
В Каменском правоохранители задержали преступников, которые под видом полицейских ограбили семью. Происшествие случилось 18 февраля около 21:00 в селе Карнауховка. О случившемся в полицию сообщил 22-летний пострадавший.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на segodnya.ua.
Как выяснилось, к нему домой пришли двое псевдополицейских и под предлогом проведения обыска проникли в помещение. Липовые копы забрали у парня и его отца мобильные телефоны, после чего скрылись с места преступления.
Как позже выяснилось, грабителями оказались ранее судимые местные жители 33-х и 42-х лет. По горячим следам псевдополицейских удалось задержать.
Читайте также: В Киеве вооруженные бандиты напали на семью адвоката
"По согласованию с местной прокуратурой мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 186 Уголовного кодекса Украины ("Грабеж") и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит от четырех до восьми лет лишения свободы", - рассказали в центре коммуникации управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
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