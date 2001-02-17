В Киеве не разминулись Nissan и Volkswagen

В результате ДТП пострадал ребенок.



В Соломенском районе Киева, на перекрестке улиц Василия Липковского и Стадионной, произошло ДТП с участием "Ниссана" и "Фольксвагена", передает



По словам водителя "Фольксвагена", он двигался от вокзала в сторону Севастопольской площади, как вдруг на перекресток выехал водитель "Ниссана".



Читайте также: В Киеве несколько дней ищут 35-летнюю женщину



Произошло столкновение. В результате аварии пострадал несовершеннолетний ребенок (находился в "Ниссане"). Его забрали родственники.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Соломенском районе Киева, на перекрестке улиц Василия Липковского и Стадионной, произошло ДТП с участием "Ниссана" и "Фольксвагена", передает Хроника.инфо со ссылкой на espreso.tv По словам водителя "Фольксвагена", он двигался от вокзала в сторону Севастопольской площади, как вдруг на перекресток выехал водитель "Ниссана".Произошло столкновение. В результате аварии пострадал несовершеннолетний ребенок (находился в "Ниссане"). Его забрали родственники.





Загрузка...