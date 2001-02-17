Раздел: Происшествия
В Киеве не разминулись Nissan и Volkswagen
В результате ДТП пострадал ребенок.
В Соломенском районе Киева, на перекрестке улиц Василия Липковского и Стадионной, произошло ДТП с участием "Ниссана" и "Фольксвагена", передает Хроника.инфо со ссылкой на espreso.tv.
По словам водителя "Фольксвагена", он двигался от вокзала в сторону Севастопольской площади, как вдруг на перекресток выехал водитель "Ниссана".
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Произошло столкновение. В результате аварии пострадал несовершеннолетний ребенок (находился в "Ниссане"). Его забрали родственники.
В Соломенском районе Киева, на перекрестке улиц Василия Липковского и Стадионной, произошло ДТП с участием "Ниссана" и "Фольксвагена", передает Хроника.инфо со ссылкой на espreso.tv.
По словам водителя "Фольксвагена", он двигался от вокзала в сторону Севастопольской площади, как вдруг на перекресток выехал водитель "Ниссана".
Читайте также: В Киеве несколько дней ищут 35-летнюю женщину
Произошло столкновение. В результате аварии пострадал несовершеннолетний ребенок (находился в "Ниссане"). Его забрали родственники.
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