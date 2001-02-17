» » В Киеве не разминулись Nissan и Volkswagen
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве не разминулись Nissan и Volkswagen

В Киеве не разминулись Nissan и Volkswagen В результате ДТП пострадал ребенок.

В Соломенском районе Киева, на перекрестке улиц Василия Липковского и Стадионной, произошло ДТП с участием "Ниссана" и "Фольксвагена", передает Хроника.инфо со ссылкой на espreso.tv.

По словам водителя "Фольксвагена", он двигался от вокзала в сторону Севастопольской площади, как вдруг на перекресток выехал водитель "Ниссана".

Читайте также: В Киеве несколько дней ищут 35-летнюю женщину

Произошло столкновение. В результате аварии пострадал несовершеннолетний ребенок (находился в "Ниссане"). Его забрали родственники.

В Киеве не разминулись Nissan и Volkswagen
В Киеве не разминулись Nissan и Volkswagen


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ДТП

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:38 » Автор: Анна Мартынова
     0
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх