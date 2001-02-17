Раздел: Происшествия
Под Киевом мужчина убил жену ударом ножа в спину
Его задержали за сутки.
В жилом доме в пгт Коцюбинское (Киевская область) между супругами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел словесный конфликт. Вскоре он перерос в поножовщину, в результате которого погибла женщина, передает Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
Мужчина ударил женщину ножом в спину, в результате чего она умерла.
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Сотрудники правоохранительных органов за сутки задержали 48-летнего мужчину. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Суд избрал для подозреваемого в убийстве меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от семи до десяти лет тюрьмы.
В жилом доме в пгт Коцюбинское (Киевская область) между супругами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел словесный конфликт. Вскоре он перерос в поножовщину, в результате которого погибла женщина, передает Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.
Мужчина ударил женщину ножом в спину, в результате чего она умерла.
Читайте также: В Киеве пропала психически нездоровая женщина
Сотрудники правоохранительных органов за сутки задержали 48-летнего мужчину. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Суд избрал для подозреваемого в убийстве меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от семи до десяти лет тюрьмы.
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