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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом мужчина убил жену ударом ножа в спину

Под Киевом мужчина убил жену ударом ножа в спинуЕго задержали за сутки.

В жилом доме в пгт Коцюбинское (Киевская область) между супругами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел словесный конфликт. Вскоре он перерос в поножовщину, в результате которого погибла женщина, передает Хроника.инфо со ссылкой на journalist.today.

Мужчина ударил женщину ножом в спину, в результате чего она умерла.

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Сотрудники правоохранительных органов за сутки задержали 48-летнего мужчину. Ему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Суд избрал для подозреваемого в убийстве меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

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 Теги: Киевщина, убийство

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