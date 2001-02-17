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Раздел: Происшествия  
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В Киеве три недели разыскивают пенсионерку

В Киеве три недели разыскивают пенсионеркуЖенщину разыскивает дочь.

В розыск объявлена Нила Вдовиченко. 81-летняя женщина ушла из дома на ул. Бажова в Днепровском районе еще 2 февраля и пропала, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

Ни у подруг, ни у родственников женщина не появлялась. Где она находится, неизвестно.

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Всех, кому что-либо известно о местонахождении Нилы Вдовиченко, просят сообщать по телефонам (063) 104-75-08, (050) 387-59-85, (067) 506-93-63 либо в полицию по номеру 102.

В Киеве три недели разыскивают пенсионерку


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 Теги: Киев, пенсионерка

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Сегодня, 16:44 » Автор: Анна Мартынова
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