Раздел: Происшествия
Под Киевом на полигоне прогремел взрыв
Пострадали двое военнослужащих срочной службы.
В четверг, 21 февраля, на полигоне в Киевской области произошел взрыв, травмы получили два солдата-срочника, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
"В результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы двое военнослужащих срочной службы. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины, им оказана квалифицированная медицинская помощь", - уточнили в пресс-службе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.
Жизни военнослужащих ничего не угрожает.
По предварительным данным, инцидент произошел в результате нарушения мер безопасности.
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Назначено служебное расследование.
В четверг, 21 февраля, на полигоне в Киевской области произошел взрыв, травмы получили два солдата-срочника, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
"В результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы двое военнослужащих срочной службы. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины, им оказана квалифицированная медицинская помощь", - уточнили в пресс-службе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.
Жизни военнослужащих ничего не угрожает.
По предварительным данным, инцидент произошел в результате нарушения мер безопасности.
Читайте также: На Контрактовой площади киевлян научат ездить на велосипедах
Назначено служебное расследование.
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