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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом на полигоне прогремел взрыв

Под Киевом на полигоне прогремел взрывПострадали двое военнослужащих срочной службы.

В четверг, 21 февраля, на полигоне в Киевской области произошел взрыв, травмы получили два солдата-срочника, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

"В результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы двое военнослужащих срочной службы. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины, им оказана квалифицированная медицинская помощь", - уточнили в пресс-службе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.

Жизни военнослужащих ничего не угрожает.

По предварительным данным, инцидент произошел в результате нарушения мер безопасности.

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Назначено служебное расследование.

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 Теги: Киевщина, полигон

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Сегодня, 17:54 » Автор: Анна Мартынова
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