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Раздел: Происшествия  
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На Киевщине мужчина делал оружие для «обороны села»

На Киевщине мужчина делал оружие для «обороны села»Открыто уголовное производства.

У жителя села Митаевка Богуславского района правоохранители обнаружили самодельное оружие и патроны, передает Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

"Сотрудники Богуславской полиции провели обыск в доме 41-летнего мужчины и обнаружили изготовленные кустарным способом пистолет с маркировкой Stinger, а также гладкоствольное ружье. Кроме того было изъято 200 г пороха и 13 патронов калибра 9 мм", – говорится в сообщении.

Мужчина объяснил, что оружие он изготавливал и хранил с целью обороны населенного пункта. Изъятое оружие и боеприпасы в качестве вещественных доказательств направлены на проведение экспертиз.

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По данному факту открыто уголовное производства по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Продолжается досудебное следствие.


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 Теги: Киевщина, оружие

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Сегодня, 18:18 » Автор: Анна Мартынова
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