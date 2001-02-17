Раздел: Происшествия
Под Киевом из-за взрыва на полигоне пострадали двое военных
Обстоятельства случившегося поможет установить служебное расследование.
Двое военнослужащих пострадали при взрыве неизвестного предмета на полигоне в Киевской области.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Уточняется, что пострадавших экстренно доставили в больницу Министерства обороны Украины и оказали необходимую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Предварительно установлено, что взрыв был вызван личным нарушением мер безопасности.
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"Хотим еще раз подчеркнуть: не стоит касаться неизвестных и подозрительных предметов на военных полигонах. Это несет опасность", - напомнили в пресс-службе.
Двое военнослужащих пострадали при взрыве неизвестного предмета на полигоне в Киевской области.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.
Уточняется, что пострадавших экстренно доставили в больницу Министерства обороны Украины и оказали необходимую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.
Предварительно установлено, что взрыв был вызван личным нарушением мер безопасности.
Читайте также: Смертельная трагедия на полигоне под Киевом: появились новые детали
"Хотим еще раз подчеркнуть: не стоит касаться неизвестных и подозрительных предметов на военных полигонах. Это несет опасность", - напомнили в пресс-службе.
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