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Раздел: Происшествия  
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Под Киевом из-за взрыва на полигоне пострадали двое военных

Под Киевом из-за взрыва на полигоне пострадали двое военныхОбстоятельства случившегося поможет установить служебное расследование.

Двое военнослужащих пострадали при взрыве неизвестного предмета на полигоне в Киевской области.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Уточняется, что пострадавших экстренно доставили в больницу Министерства обороны Украины и оказали необходимую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что взрыв был вызван личным нарушением мер безопасности.

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"Хотим еще раз подчеркнуть: не стоит касаться неизвестных и подозрительных предметов на военных полигонах. Это несет опасность", - напомнили в пресс-службе.


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 Теги: Киев, полигон, военные

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