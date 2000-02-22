Раздел: Происшествия
На Донбассе сын убил отца ножкой от табуретки
Трагедия произошла в Покровском районе
В населенном пункте Юрьевка Покровского района произошло убийство. В ходе ссоры пьяный 31-летний мужчина насмерть забил своего отца ножкой от табуретки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новостной портал ZI
Информацию об преступлении правоохранители получили от 22-летнего сына убитого. Парень рассказал, что вернувшись утром домой обнаружил на полу мертвого отца и пьяного брата рядом.
На вызов была отправлена следственно-оперативная группа полиции. Было установлено, что накануне вечером 55-летний мужчина выпивал вместе со своим сыном. Поздно ночью между ними вспыхнул конфликт, началась драка. Сын погибшего взял ножку от табуретки и нанес несколько ударов мужчине по голове.
В результате полученных травм мужчина скончался на месте.
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По данному факту правоохранители открыли криминальное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», санкции которой предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет.
В населенном пункте Юрьевка Покровского района произошло убийство. В ходе ссоры пьяный 31-летний мужчина насмерть забил своего отца ножкой от табуретки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новостной портал ZI
Информацию об преступлении правоохранители получили от 22-летнего сына убитого. Парень рассказал, что вернувшись утром домой обнаружил на полу мертвого отца и пьяного брата рядом.
На вызов была отправлена следственно-оперативная группа полиции. Было установлено, что накануне вечером 55-летний мужчина выпивал вместе со своим сыном. Поздно ночью между ними вспыхнул конфликт, началась драка. Сын погибшего взял ножку от табуретки и нанес несколько ударов мужчине по голове.
В результате полученных травм мужчина скончался на месте.
Читайте также: В Запорожской области мужчина убил и ограбил собственного отца
По данному факту правоохранители открыли криминальное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», санкции которой предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет.
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