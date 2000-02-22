» » На Донбассе сын убил отца ножкой от табуретки
Раздел: Происшествия  
0

На Донбассе сын убил отца ножкой от табуретки

На Донбассе сын убил отца ножкой от табуреткиТрагедия произошла в Покровском районе

В населенном пункте Юрьевка Покровского района произошло убийство. В ходе ссоры пьяный 31-летний мужчина насмерть забил своего отца ножкой от табуретки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новостной портал ZI

Информацию об преступлении правоохранители получили от 22-летнего сына убитого. Парень рассказал, что вернувшись утром домой обнаружил на полу мертвого отца и пьяного брата рядом.

На вызов была отправлена следственно-оперативная группа полиции. Было установлено, что накануне вечером 55-летний мужчина выпивал вместе со своим сыном. Поздно ночью между ними вспыхнул конфликт, началась драка. Сын погибшего взял ножку от табуретки и нанес несколько ударов мужчине по голове.

В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

Читайте также: В Запорожской области мужчина убил и ограбил собственного отца

По данному факту правоохранители открыли криминальное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», санкции которой предусматривают лишение свободы сроком до 15 лет.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Донбасс, убийство

Загрузка...
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Татьяна Ларина
     139
     0


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх